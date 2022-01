Telstar vrouwen keren terug in eredivisie: "Stimulans voor het vrouwenvoetbal"

Zo spelen volgend seizoen 11 teams in de eredivisie. "Het is een belangrijke stap en een geweldige stimulans voor het vrouwenvoetbal in Kennemerland, een sport die nog steeds groeit”, aldus trainer Hans de Winter.

Ook de voorzitter van de Telstar-vrouwen is superblij met de terugkeer in de eredivisie. “Wij willen ontwikkelen, perspectief bieden en dromen uit laten komen. Meedoen in de eredivisie is de kroon op het werk van iedereen die zich hier met enthousiasme voor ingezet heeft", reageert Van Gennip.