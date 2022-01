Inval bij hooglander-boerderij in Grootschermer: paarden, alpaca's en zwijntjes in beslag genomen

Bij de omstreden zorgboerderij in Grootschermer is op dit moment een grote inval gaande. Hierbij worden vijf paarden, vier alpaca's en twee hangbuikzwijntjes in beslag genomen. Verslaggever Tom Jurriaans is ter plaatse.

Het is dezelfde boerderij waar kortgeleden zes dode en tien zwaar verwaarloosde Schotse Hooglanders werden aangetroffen.

Naast de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de gemeente Alkmaar op het erf aanwezig.

Millieuagent Emiel Nota vertelt dat de instanties in eerste instantie naar de zorgboerderij gingen voor een hercontrole. "We wilden zien of ze nu goed verzorgd worden. Daarnaast zijn we hier met een aantal partners voor millieuovertredingen op het terrein."

De staat van de dieren leidde ertoe dat ze in beslag zijn genomen. Op 14 januari namen de politie en de NVWA al Schotse Hooglanders in beslag.

Dode Schotse Hooglanders

Op die dag stuiten de politie en de NVWA op een 'treurige situatie' op de zorgboerderij. Zes runderen liggen dood in hun stal, drie beesten zijn er zo slecht aan toe dat de dierenarts ze uit hun lijden moet verlossen en zeven dieren worden op het nippertje gered. "Ze stonden tot aan de knieën in uitwerpselen en modder en er was weinig tot geen voer en water beschikbaar", aldus de NVWA.

De NVWA meldde toen aan NH Nieuws dat er nog andere dieren op het erf waren, maar dat die niet in beslag konden worden genomen omdat ze in goede conditie waren.

Eerder in de fout

De eigenaar van de boerderij, die volgens haar LinkedIn-pagina dierwetenschappen studeerde aan de Wageningen Universiteit, ging al eerder de fout in: in 2020 zijn ook al twintig verwaarloosde Schotse Hooglanders in beslag genomen. "Het was een trieste bedoening", aldus de economische politierechter, is terug te lezen in het vonnis.

De eigenaar, die destijds niet bij de rechtszaak aanwezig was, krijgt een boete van 1.000 euro. Een jaar eerder ontdekt de politie ook een wietplantage in de bouwkeet op het terrein. Daaropvolgend sloot burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar de stolpboerderij voor zeker een half jaar.

'Schrijnend'

NH Nieuws sprak vorige week met omwonenden, die allemaal hetzelfde verhaal vertellen: ze hebben meerdere keren aan de bel getrokken bij overheidsinstanties om melding te maken van de situatie. "Het is echt schrijnend wat daar gebeurt", vertelde een van de omwonenden aan NH Nieuws.

De moeder van de eigenaar ontkent dat de Schotse Hooglanders niet goed verzorgd werden. Volgens de vrouw probeert de overheid de familie op de 'meest misselijke en idiote manieren' dwars te zitten. Het zou allemaal zijn begonnen toen in 2019 een wietplantage op hun erf werd gevonden.