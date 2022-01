Zwaar getroffen door corona én gerucht: 'Maar Bergense school is niet anti-vaccinatie'

Twintig leerkrachten en ongeveer de helft van de leerlingen zitten allemaal thuis door corona. Voor de Adriaan Roland Holstschool in Bergen was het donderdag de aanleiding om voorlopig de deuren te sluiten. Waar heeft de vrijeschool die hoge besmettingsaantal aan te danken? NH Nieuws werd getipt dat de school vanuit haar antroposofische onderwijsvorm tegen vaccineren zou zijn, maar volgens de rector klopt er niets van die -hardnekkige- geruchten.

"Maar dat het nu winter is, zal ook niet geholpen hebben", vervolgt Koster. "Eerder zaten leerlingen tijdens de pauzes in de tuin bij ons hoofdgebouw. In de winter kun je ze daar niet laten staan, dan worden ze verkouden. Uiteindelijk denk ik dat het een kwestie van (on)geluk is", concludeert hij. "Voor dit moment waren onze besmettingscijfers juist heel laag."

Hoe het komt dat er zo'n 400 leerlingen en 20 docenten positief getest zijn? "Geen idee", antwoordt rector Jeroen Klooster. Zelf denkt hij aan meerdere mogelijke oorzaken: "We hebben een oud gebouw, met smalle gangetjes. Er komen ook ieder jaar meer leerlingen bij, daardoor is ruimtegebrek constant een ding", vertelt hij.

Rudolf Steiner (1861-1925) was een psychiater die bekend werd als grondlegger van de antroposofie. Een van de thema’s waar Steiner vaak over schreef is persoonlijke vrijheid. Iets waar ook de vrijescholen, die Steiners theorieën aanhangen, zich op baseren. Door uitlatingen over geneeskunde, die volgens Steiner 'vrij van dwang' moet zijn, wordt Steiner door sommige mensen als antivaxxer gezien. Volgens zijn biograaf is dat laatste onterecht: “Ik vind dat je dat niet zo kunt zeggen, omdat voor hem de vrije keuze van de mens centraal staat”, zegt hij in Trouw .

“Niet vaccineren is bij ons absoluut geen groot topic”, benadrukt Klooster. “Ik heb nog nooit gehoord dat er is verwezen naar het gedachtegoed van Steiner. En als ik er teksten over opzoek, is het helemaal niet zo dat hij er iets over zegt.”

Geitenwollensokken

"Het is ook een beetje een verhaal dat rondom elke vrijeschool hangt", zegt Klooster. "Net als het verhaal dat we geen internet op school mogen hebben. Alsof we op geitenwollensokken door het gebouw lopen. Maar je kunt je nu eenmaal niet tegen zulke verhalen beschermen. Zelf heb ik in ieder geval geen antroposofische achtergrond, dus als rector zijn mijn besluiten hier niet op gebaseerd."

Komende woensdag hoopt de school weer gedeeltelijk open te gaan. Eerst voor examenleerlingen, daarna - gefaseerd - voor de rest. Toch houdt Klooster nog even een slag om de arm. "We moeten wel genoeg leerkrachten hebben. Want dat is nu het grootste probleem. Er zijn niet genoeg docenten die op school les kunnen geven."