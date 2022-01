Natuurlijk Noord-Holland: skelet van een vinvis is de grootste puzzel van het land

In een schuur in Friesland wordt een enorm skelet in elkaar gezet. 23 meter lang was de vinvis die in 2017 aanspoelde op de kust van Texel. Alle botten zijn inmiddels schoon en specialist-preperateur Chris Walen is bezig het hele zaakje weer in elkaar te zetten. Dat is letterlijk en figuurlijk een enorme klus.

Overal in de werkplaats van Chris liggen botten. Het staartstuk van de walvis ligt in een paar segmenten en is klaar om weer in elkaar gezet te worden: vier delen van elk ongeveer anderhalve meter lang. Op de plank ligt een stapel ribben, elke rib meet ruim twee meter. Op een tafel liggen twee enorme reuzenhanden. Het zijn de vinnen van het dier die opvallende veel lijken op onze eigen handen, alleen heel veel groter. "Een walvis is net als wij een zoogdier en dat zie je terug in de botten", vertelt Chris. "Niet alleen hebben ze ongeveer net zo veel botten als wij, ze lijken ook nog eens op die van ons." Met uitzondering van de schedel natuurlijk. "De schedel ligt al in Ecomare, die is ongeveer zes meter lang. Dat geeft ook aan hoe lastig deze puzzel is om in elkaar te zetten, sommige delen zijn groot en zwaar. De zwaarste ruggenwervel die hier ligt, weegt ongeveer 25 kilo." Tekst gaat door onder de foto.

De staart van de vinvis ligt klaar om in elkaar gezet te worden - NH Nieuws/Stephan Roest

Als het complete skelet straks in de hal van Ecomare hangt, zal het een indrukwekkend gezicht zijn. Echt een aanwinst voor het Texelse natuurmuseum. Daar komt het dier te hangen naast de skeletten van onder andere zeehonden. De gewone zeehond en de grijze zeehond, dieren die ze in Ecomare ook opvangen als ze ziek en verzwakt van het strand worden gehaald. Met Rowanne Huisman van Ecomare zijn we het Texelse strand op geweest naar een melding van een verlaten zeehondenpup. Beschutting "Kijk hier heeft een pup gelegen." We zien veel plukken haar op het zand liggen alsof iemand zijn hond heeft geborsteld. "Ik denk dat ie weer de zee op is, kijk daar gaat zijn hobbelspoor." Rowanne wijst naar een zigzaggend patroon in het zand van de duinen naar de zee. "Meestal zijn eenzame zeehondenpups op het strand niet in nood. Ze zoeken daar zelfs beschutting als ze gespeend zijn en ineens voor zichzelf moeten zorgen. De pup ligt dan tegen het duin aan uit de wind. Als ze honger hebben, hobbelen ze vanzelf de zee in om daar vis te vangen." Tekst gaat door onder de foto.

Op het strand waar een zeehondepup heeft overnacht zijn haren achtergebleven. - NH Nieuws/Stephan Roest

Als u op de Noordzeekust een zeehondenpup ziet, ga er dan niet zelf mee sjouwen. De dieren verdedigen zichzelf en zeehondentanden zijn scherp. Bij twijfel: op Texel bel je Ecomare (0222-317741) en geef je zo exact mogelijk aan waar het dier ligt. Buiten Texel bel je naar Zeehondencentrum Pieterburen (0595-526526) van ASeal (088-2747795).

