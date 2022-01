Nick ziet Amerikaanse auto’s in vlammen opgaan: "Mijn passie, mijn alles"

Nick is op het moment van de brand bij zijn schoonouders en kan even later ook weinig anders dan toekijken. "Toen ik aankwam, mocht ik er al niet meer bij van de brandweer." De schuur brandt volledig uit. Daarin staat het levenswerk van Nick: verschillende gerestaureerde Amerikaanse auto’s en andere voertuigen die hij aan het opknappen was.

Van achter een lint bekijken vader Jacob en zoon Nick Karsten de schade. Twaalf uur eerder kwamen de buren in paniek bij Jacob. De schuur naast het woonhuis stond in brand. "Toen ik aankwam, was het al kansloos." Het huis van Nick – naast de schuur – is gespaard gebleven.

Hij noemt een Dodge Magnum, Buick Century en zijn eerste liefde, een oude politieauto. Zijn pronkstukken, helemaal zelf gerestaureerd. "Iedere spaarcent ging in die auto’s zitten. Daar ga ik best ver in, want het is mijn passie. Mijn alles. Bijna iedere avond ben ik in die schuur bezig, vaak ook met vrienden. Nu is er helemaal niks meer van over. Alles is weggesmolten. Bizar."

Aan de andere kant van de schuur is inderdaad te zien dat er niets meer van de kostbare auto’s over is. Weg kapitaal. "In de Magnum is wel 20 duizend euro gaan zitten, in de Buick 16 en de politieauto iets van 6. En dan hebben we het nog niet eens over het gereedschap. Ik heb helemaal niets meer. Hopelijk kunnen we via de verzekering nog iets terugkrijgen."

Kinderpartijtjes

Nick vertelt op het pad over zijn uit de hand gelopen hobby. "Ik liet iedereen er in rijden, dat vond ik mooi. Ik heb wel eens een bruidspaar gereden en de politieauto is wel eens gebruikt voor kinderpartijtjes. Die vonden dat prachtig. Voor sommige mensen zijn het maar auto’s, maar voor mij is het veel meer."