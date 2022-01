Hoop op quarantaineversoepeling in onderwijs: "80% kan terug naar school!"

De verwachting is dat het kabinet vanavond de quarantaineregels gaat versoepelen voor het onderwijs. Volgens Jan Paul Beekman, Rector Spinoza Lyceum Amsterdam, valt dit nieuws ontzettend goed! "Dit betekent dat 80 procent van de leerlingen die nu in quarantaine zitten weer terug kunnen komen naar school."

Nu wordt de hele klas nog naar huis gestuurd wanneer er drie besmettingen zijn. Maar de verwachting is dat er vanavond bekend wordt gemaakt, dat de klassen dadelijk gewoon naar school kunnen blijven gaan. Er zal wel flink getest moeten worden: iedere leerling moet zich vijf dagen lang zelftesten.

Impact maatregelen niet mis

En dat is goed nieuws, vindt Beekman. De impact van de huidige maatregelen is niet mis. Zo zat vorige week nog een kwart van de leerlingen thuis, het leeuwendeel daarvan in quarantaine. En dat verstoord het leerproces flink, volgens de rector. "Wanneer leerlingen een tijd niet op school zijn geweest vinden zij het fijn vinden om weer terug te zijn, maar hebben ook moeite om weer tot leren te komen. Daarbij hebben examenleerlingen nog maar een paar maanden voordat de examens beginnen."