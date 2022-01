Inwoners Zijdewind maken zich zorgen over nieuwe 5G-zendmast

"We willen graag in overleg met de gemeente om een betere locatie voor de mast te vinden", zegt Tom van Kranendonk namens de bewoners die in opstand komen tegen de plannen. "Wij snappen dat het netwerk dekkend moet zijn maar het gaat ons om de plek. Als je straks langs de N242 rijdt zie je ons mooie dorp en dan ineens die grote mast. Het landelijke karakter gaat verloren. En er zijn zo'n twintig woningen die er direct op uit gaan kijken."

Het balletje begon te rollen toen er in oktober vorig jaar een brief verspreid werd over de plannen. "Het was de bedoeling dat iedereen in een straal van 250 meter rond de te bouwen mast een brief zou krijgen. Nou leek het veel op reclame, dus er zullen een aantal mensen het gewoon hebben weggegooid.. Maar veel bewoners hebben die brief niet gehad", legt Van Kranendonk uit.

Bewoners in verzet

Via de dorpsapp werd al snel een groep mensen opgetrommeld die nu in verweer komt tegen de plannen. Bij het bedrijf dat de mast gaat plaatsen, was geen ruimte voor overleg. We konden wel bellen voor informatie maar niet participeren", zegt Van Kranendonk, ""We hebben al een brief naar de gemeente gestuurd met onze zorgen. Die staat volgende maand op de lijst van ingekomen stukken bij de gemeenteraadsvergadering"

De nieuwe mast is nodig om plek te bieden aan 5G-zenders. De huidige zenders hangen nog in de hoogspanningsmasten maar vanwege de constructie moeten de nieuwe zenders een andere plek krijgen. De gemeente Hollands Kroon was vandaag niet in de gelegenheid om een reactie te geven, die volgt later.