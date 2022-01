Hilversums poppodium vervroegt concerten om aan nieuwe sluitingstijd te voldoen

Voor een poppodium als de Vorstin, dat voornamelijk concerten tot laat in de avond houdt, komt een sluitingstijd van 22.00 uur niet goed uit. Directeur Wilco Witte zegt blij te zijn met de versoepelingen maar plaatst kanttekeningen. "Het is wel zo dat een museum veel meer gebaat is bij deze versoepelingen. Bij muziek wil je dat in een volle zaal in de avond doen", zegt Witte.

Daarom heeft het poppodium besloten zoveel mogelijk concerten - mits het uitkomt - te vervroegen. Zo moeten de artiesten ermee instemmen, iets waar niet elke artiest voor open staat. "Sommigen zeggen dat hun muziek niet gebaat is bij een niet-gevulde zaal met zitplaatsen, dus die wachten tot dat weer kan."