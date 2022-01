Arrestaties en vuurwapens in beslag genomen bij grote inval Waardse woonwagenkampen

Bij vijf invallen, waaronder op twee woonwagenkampen in Heerhugowaard, zijn onder meer auto's, vuurwapens en contant geld in beslag genomen. Twee Waarders (54 en 33 jaar) zijn gearresteerd, die laatste zou betrokken zijn geweest bij het grootste opgerolde drugslab van België.

Om 04.00 uur is de massale actie begonnen in Heerhugowaard, Opmeer en Barendrecht. Urenlang zijn woningen en twee bedrijven doorzocht. Het gaat om twee rechercheonderzoeken naar de opgepakte mannen. Op beelden is te zien dat bij een Waards kamp onder de woonwagens wordt gekeken.

Grootste drugslab

Een 33-jarige bewoner zou betrokken zijn geweest bij een synthetisch drugslab dat in september 2020 werd binnengevallen in het Belgische Lendelede. Dit lab was gevestigd in een oude varkensstal en zou het grootste drugslab zijn dat ooit in België is opgerold.

In het onderzoek vanmorgen zijn vuurwapens, een auto en contant geld ingenomen. Ook zijn bedrijf in Barendrecht is doorzocht.