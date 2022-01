Bestuurder gewond bij ongeluk met taxi in Zaandam

Een bestuurder van een personenauto is gewond geraakt bij een botsing met een taxi in Zaandam. Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur op de Dr. J.M. den Uylweg.

Beide auto's raakten flink beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken.

De bestuurder van de personenauto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Beide voertuigen zijn door een berger weggesleept.