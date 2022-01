Oud-FC Volendammer Kay Tejan velt versterkt Jong AZ

Jong AZ verloor maandagavond het inhaalduel van TOP Oss. Een tegenvaller voor de Alkmaarders, want trainer Maarten Martens beschikte over de nodige spelers uit AZ 1. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van de voeten van Kay Tejan.

In vergelijking met het team dat afgelopen vrijdag van VVV Venlo won (2-0), had Martens zijn ploeg op zeven plekken gewijzigd. Zo deden AZ 1-spelers Peer Koopmeiners, Yusuf Barasi, Mohamed Taabouni en Thijs Oosting mee. Verder kregen Maxim Dekker, Zico Buurmeester en Ernest Poku ook een basisplaats.

Kay Tejan

Een paar weken geleden kon deze wedstrijd niet plaatsvinden vanwege de vele coronabesmettingen bij de Alkmaarders. Dit versterkte Jong AZ kwam zeker in de eerste helft moeilijk tot kansen. Na de theepauze deden de jonge AZ'ers dat een stuk beter, echter was het TOP Oss dat scoorde. In de 64e minuut kreeg Kay Tejan de bal achter AZ-goalie Beau Reus. Het betekende alweer de tiende treffer voor de oud-speler van clubs als FC Volendam en AFC. En afgelopen vrijdag maakte hij nog een hattrick tegen Helmond Sport.