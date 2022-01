Boom valt op Zaanse brandweerman tijdens oefening bij camping Starnmeer

Bij het Naturistenterrein Zon en Leven in Starnmeer is rond negen uur vanavond tijdens een brandweeroefening een brandweerman van eenheid Zaanstreek-Waterland gewond geraakt: een boom viel de verkeerde kant op.

Naar verluidt was dit tijdens bomenkap-oefening. Dit meldt een getuige die op dit moment daar is. Zowel de politie als de Veiligheidsregio bevestigen dat er een hulpverlener gewond is geraakt, maar doen verder geen uitspraken over de ernst van de verwoningen.

Diegene is naar het ziekenhuis gebracht en zou 'aanspreekbaar' zijn. Zijn familie is ingelicht. Naast ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen.