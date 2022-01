Brand in Benningbroek onder controle, mogelijk asbest vrijgekomen

De brandweer is vanavond rond half tien uitgerukt voor een brand aan de Oosterstraat in Benningbroek. Het ging om een uitslaande brand in een werkplaats bij een woonhuis. Om kwart voor elf had de brandweer de situatie onder controle en werd het sein 'brand meester' gegeven. Er raakte niemand gewond bij de brand.

Het ging om een middelbrand in een werkplaats bij een woning aan de Oosterstraat in Benningbroek. "De brandweer is uitgerukt met twee tankauto's en een hoogwerker", vertelt de woordvoerder aan NH Nieuws.

Er waren uitslaande vlammen te zien en de brand zorgde voor veel rook. De Veiligheidsregio adviseerde iedereen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Een nabijgelegenwoning is ontruimd vanwege de grote rookwolk. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen.

De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen.