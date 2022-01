Halsema: meer aanvragen voor evenementen dan ooit

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Hoewel de festivalsector al bijna twee jaar geheel op zijn gat ligt door de pandemie en de daarbij genomen maatregelen, zijn de voorbereidingen rond Koningsdag en de Pride Amsterdam voor dit jaar al in volle gang.

Evenementen waarvoor al kaartjes waren verkocht voor de coronacrisis uitbarstte, krijgen voorrang bij het verdelen van de vergunningen. Hiermee moet een strop voor bezoekers en organisatoren worden voorkomen.

Grote evenementen

Het is volgens Halsema nog onduidelijk of en hoe de sector zich zal herstellen en wanneer Amsterdammers weer naar grote evenementen kunnen. "Er is wel wat optimisme over het perspectief na de huidige golf van besmettingen met de omikronvariant, maar optimisme was er vorig jaar ook na de vaccinaties en 2021 is opnieuw een rampjaar gebleken."

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. Daarbij wordt ingezet op een duurzame balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Halsema benadrukt dat de vijftig muziekfestivals onderdeel zijn geworden van de identiteit van de stad en in belangrijke mate bijdragen aan de levendigheid, aantrekkelijkheid en economie van de stad. "Amsterdam wil een kraamkamer blijven voor muziekfestivalcultuur", aldus de burgemeester.

Spreiden over de stad

Er wordt onder meer gekeken naar het spreiden van de muziekfestivals over de stad. Ook wordt gekeken naar alternatieve locaties in de regio, zoals stadspark Park 21 dat momenteel wordt ontwikkeld in de Haarlemmermeer. Het nieuwe evenementenbeleid moet in 2024 van kracht zijn. Tot die tijd zijn er met verschillende partijen afspraken gemaakt om onder meer overlast voor omwonenden te beperken.