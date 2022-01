Veel interesse voor nieuwe winkelruimtes en woningen in pand van oude V&D Den Helder

Na jaren van leegstand zijn de eerste werkzaamheden voor renovatie van het voormalige pand van warenhuis V&D in de binnenstad van Den Helder begonnen. De winkelruimtes die op de begane grond worden gebouwd, blijken erg in trek te zijn bij winkeliers.

Het oude pand gaat de komende tijd flink op de schop en moet ruimte maken voor 36 sociale huurwoningen en een galerij met winkels, genaamd 'Het Warenhuys'. Eigenaar van het pand, Woningstichting Den Helder, is blij met de interesse. "Er is voor alle winkelruimte in beginsel overeenstemming bereikt met bedrijven over vestiging in de voormalige V&D", aldus Sander Quartel van Woningstichting.

Welke winkels hun intrede zullen doen, wil Woningstichting nog niet zeggen. Wel laat ze weten 'tevreden te zijn over de nieuwe mix van nieuwe en vertrouwde ondernemers die interesse tonen voor de winkelruimte'. Op dit moment worden de huurcontracten opgesteld.