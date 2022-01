'Brian Brobbey zes weken uitgeschakeld door knieblessure'

Ajax-spits Brian Brobbey is de komende zes weken uitgeschakeld. Hij liep vlak voor het maken van 0-1 tegen PSV een scheurtje in de binnenband van zijn knie op, maar speelde op karakter nog enkele minuten door.

Dat meldt De Telegraaf. Brobbey kopte op aangeven van Dusan Tadic zondag het openingsdoelpunt binnen. Hij werd daarna direct gewisseld.

De aanvaller kwam in de winter op huurbasis terug naar Ajax. Zijn rentree werd vorige week gelijk een droomscenario toen hij twee van de drie treffers tegen FC Utrecht op zijn naam zette. Zijn uitval is dan ook een domper voor coach Erik ten Hag.

Brobbey vervangt Sebastian Haller die met Ivoorkust uitkomt op de Afrika Cup. Het is volgens de krant de vraag of hij op 6 februari, als de competitie wordt hervat met een thuisduel met Heracles Almelo, over Brobbey kan beschikken. Die dag wordt ook de finale van de Afrika Cup gespeeld, maar mogelijk is Ivoorkust eerder uitgeschakeld.