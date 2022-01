Celstraffen geëist voor dubbele verkrachting: "Ze wisten dat ze buiten bewustzijn was"

Tegen Charlie B. (30) en Dimphy D. (28) zijn celstraffen geëist. De mannen worden ervan verdacht een 32-jarige vrouw uit Obdam te hebben verkracht die bewusteloos zou zijn geweest en daar ook filmpjes van te hebben gemaakt en verspreid. Zelf ontkennen ze daadwerkelijk seks met haar te hebben gehad.

NH NIeuws / Aline Bleeker

Tegen B. werd 1 jaar cel geëist waarvan vier maanden voorwaardelijk. D. hoorde een tien maanden tegen zich eisen waarvan 3 maanden voorwaardelijk, maar ook een ambulante behandeling. Ook zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) beiden een contactverbod moeten krijgen. "Ze hebben misbruik gemaakt van weerloos slachtoffer. Schokkend om te lezen, en ook om deze beelden te zien. Ze lachten, maakten instemmende gebaren naar elkaar. Ze hebben zich laten leiden door hun eigen seksuele lusten zonder te bezig te zijn met wat het betekent voor het slachtoffer", zo zei de officier van justitie in haar eis. Erotische sfeer De twee mannen gingen op 18 augustus 2019 met de vrouw mee naar huis. Volgens de verdachten hing een 'erotische sfeer' en wilde ze seks met de mannen. Met Charlie B. had ze vaker het bed gedeeld. Maar over wat er nou precies is gebeurd verschillen de meningen. Volgens het OM is de vrouw verkracht. Uit beelden die door de verdachten zijn gemaakt, en ook zijn verstuurd naar anderen, zou blijken dat ze seks met haar hebben gehad. En dat terwijl zij buiten bewustzijn was door een combinatie van GHB, cocaïne en whiskey. Pas toen het slachtoffer de beelden terug zag, kwam ze erachter wat er die bewuste avond was gebeurd. Dimphy D. zegt haar alleen met zijn handen te hebben aangeraakt. Charlie B. verklaarde haar met kleren aan te hebben 'drooggeneukt'. Ze zeggen niet door te hebben gehad dat de vrouw knock-out was. 'Getuige zou 3.000 euro krijgen' Op die avond was er ook nog een derde man aanwezig. Hij zou niet betrokken zijn geweest, maar verklaarde wel dat beide mannen seks met haar hadden. Volgens de advocaat van D., Gert Kaaij, is het een onbetrouwbare getuige. Die zou volgens de advocaat namelijk 3.000 euro zijn aangeboden door het slachtoffer.

Quote 'Het gedrag van de advocaat (verdachte D.) is gênant en alle grenzen voorbij' Louke korfker, advocaat slachtoffer

Het slachtoffer eiste van beide verdachte flinke schadevergoedingen, en zegt een enorm trauma te hebben overgehouden aan de gebeurtenissen. Maar dat ging er bij beide advocaten niet in. Zo zou ze experimenteren met drugs en seks, en verdient ze ook geld met filmpjes op erotische websites. "Er lijkt een beeld te ontstaan dat ze er een slaatje uit probeert te slaan", aldus de advocaat van Charlie B., Ayse Çimen. Gert Kaaij, de advocaat van Dimphy D. ging nog een stap verder en zei dat 'de vrouw al een naam had in een dorp'. De rechter greep in tijdens het pleidooi en verzocht de advocaat zich bij de zaak te houden. En ook bij de advocaat van het slachtoffer, Louke Korfker, schoten de opmerkingen in het verkeerde keelgat. "Het is gênant en alle grenzen voorbij. Het werk voor de erotische sites is ze gaan doen om nog wat te kunnen verdienen. Ze heeft meerdere malen gezegd dat ze het liefste dood zou zijn. Ze leefde zo destructief dat ik echt dacht dat deze inhoudelijke behandeling niet eens zou halen. De enige reden dat ze nog leeft, is haar dochter." Filmpjes op erotische sites En over de filmpjes op erotische sites. "Dat doet ze om geld te verdienen. En er is een verschil tussen zelf filmpjes maken, of dat die gemaakt worden als je bewusteloos bent. Dat betekent niet dat dit niet traumatisch is geweest.'Victim blaming is wat advocaat Kaaij hier doet", aldus Korfker. Maar Kaaij ziet dat heel anders. "Mijn cliënt heeft al een maand in de cel gezeten, en is daarmee genoeg gestraft. En het slachtoffer doet alsof haar hele leven op de kop is gezet, maar dat past niet bij haar handelen. Tegen betaling verrichtte ze seksuele handelingen op websites. Dus zoals mijn collega-advocaat het al zei, lijkt het er dan op dat ze er een slaatje uit probeert te slaan." De rechter doet over twee weken uitspraak.