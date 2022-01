Aantal boetes voor illegaal afval dumpen in Den Helder bijna verdubbeld

Toezichthouders van de gemeente hebben ruim 1200 keer gecontroleerd op verkeerde afvaldumpingen, hierbij houdt de gemeente specifieke hotspots in de gaten. Dit zijn plekken waar het (grof)vuil zich vaak ophoopt naast de containers.

Deze controles leidde tot 127 waarschuwingen en 86 boetes. Bij een erg grote afvaldumping werd er zelfs een boete van driehonderd euro uitgedeeld.

Containers en stickers

Het aantal meldingen van verkeerd gedumpt grofvuil is wel afgenomen. Van 1480 in 2020 naar 1295 meldingen in 2021. Volgens de gemeente komt dit omdat er meer preventief wordt gehandeld. Zo zijn er meer ondergrondse containers geplaatst en kunnen omwonenden een speciale sticker op het afval plakken. Op die manier weet de buurt dat het wordt opgeruimd en is de dumper gewaarschuwd. De sticker voorkomt ook dubbele meldingen.