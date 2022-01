Emotionele avond voor basketbalsters Landslake Lions: "Wij schrikken hiervan"

De basketbalsters van Landslake Lions hebben een zware zaterdagavond achter de rug. In de met 81-70 verloren wedstrijd tegen Den Helder liep Lions-speelster Tanya Bröring op het oog een zware knieblessure op en schreeuwde het uit van pijn op het veld. "Heftig, hier schrikken wij met zijn allen van", aldus Lions-trainster Marlous Nieuwveen na afloop van de wedstrijd.

Bröring liep de blessure op in het derde kwart. Beide teams waren behoorlijk aangeslagen. Den Helder stond voor de blessure met een punt of tien voor. Toch knokte Lions zich terug tot vier punten. Halverwege het vierde kwart was het verzet van de thuisploeg gebroken en liep Den Helder weer uit. Eindstand: 70-81.

Emoties

Na afloop kwamen de emoties vrij bij Nieuwveen. "Die heb ik tijdens de wedstrijd even weggestopt en die kwamen na de wedstrijd eruit. Ik ben trots op de ploeg dat wij onze koppies niet hebben laten hangen", sprak een zichtbaar geëmotioneerde Nieuwveen na afloop.