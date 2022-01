Alkmaar, Dijk en Waard en Zaanstad willen EU-subsidie voor tunnels onder spoor

Gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard en Zaanstad willen Europese subsidie binnenhalen voor het project 'Highspeed Train Connection Amsterdam / Zaancorridor'. Alkmaar is leidend als grootste gemeente en zoekt subsidie voor ondertunneling van de Helderseweg bij het spoor. Dijk en Waard wil een bijdrage voor de eigen tunnel in de Zuidtangent, waarvan de aanleg in het najaar moet starten.

Adviesbureau Stadkwadraat schat dat ondertunneling van de Helderseweg rond 39,5 miljoen euro gaat kosten, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Hiervoor zou tot 20 procent kunnen worden betaald vanuit subsidie van de Connecting Europe Facility (CEF). Het vooronderzoek kost naar schatting 1,5 miljoen euro en daarvan zou tot de helft kunnen worden vergoed.

Gemeente Alkmaar hoopt op nog meer subsidies, maar het prijskaartje wordt sowieso 12 tot misschien wel 19 miljoen.

Belangrijk voor doorstroming

In Nederland wordt flink bijgebouwd en dat is voor regio Alkmaar niet anders. Dat zal meer verkeersbewegingen opleveren rond het station in het centrum, ook omdat er veel focus is op ontwikkeling van het openbaar vervoer. Daarom is ondertunneling van de Helderseweg volgens het college belangrijk voor de doorstroming van verkeer.

Bij Dijk en Waard is nog geen sprake van zogeheten hoogfrequent treinverkeer, maar dat kan in de toekomst veranderen. Ook komt er een rangeerterrein aan de noordzijde van het station.

Haast bij geboden

Het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders drong er bij de gemeenteraad op aan om enige vaart te zetten achter de goedkeuring van de subsidieaanvraag: "Door het ritme van de EU-subsidies - nu subsidies op de voorbereidingskosten en vanaf 2024 op de uitvoeringskosten - is het later zeer lastig om de ondertunneling van de Helderseweg nog voor Europese subsidie in aanmerking te laten komen", aldus het college.



Tegelijkertijd vroeg het college de raad, vanwege de subsidieaanvraag, om nu al groen licht voor de opstart van het project Ondertunneling Helderseweg. Bij de raadsvoorstellen vermeldt het college dat er (nog) geen morele verplichting bestaat tot uitgaven, maar dat gezamenlijke subsidieaanvraag wel die intentie impliceert richting aanvraagpartners Dijk en Waard en Zaanstad.