Klimaatjournalist schrijft kritisch boek over KLM: 'De Blauwe Fabel'

Journalist Ties Joosten van onderzoeksplatform Follow The Money vroeg zich af waarom een luchtvaartmaatschappij al een eeuw lang - volgens hem- tegen elke prijs in de lucht wordt gehouden. Hij deed er onderzoek naar en bundelde zijn bevindingen in zijn nieuwe boek 'De Blauwe Fabel', dat morgen in de winkel ligt. Joosten was te gast bij Lunchroom op NH Radio om over zijn boek te vertellen.

Ooit het vlaggenschip van KLM: de Boeing 747-400 - NH Nieuws / Doron Sajet

Al meer dan een eeuw is KLM de trots van Nederland. De maatschappij staat aan de basis van het succes van onze economie. Journalist Ties Joosten trekt die stellingen ernstig in twijfel en wilde weten waarop die feiten zouden zijn gebaseerd. Voor 'De Blauwe Fabel' dook Joosten in de geschiedenis van KLM en kwam tot de conclusie dat de luchtvaartmaatschappij keer op keer profiteert - zoals hij het noemt - van de liefde voor de zwaan. In de jaren negentig speelde een zwaan de hoofdrol in KLM-commercials en sindsdien staat de vogel, met name voor fans, symbool voor de luchtvaartmaatschappij. Staatssteun De overheid heeft altijd met staatssteun klaargestaan voor KLM, tijdens economische crises, na de Tweede Wereldoorlog en momenteel de coronacrisis. Joosten vraagt zich af of die financiële steun terecht was en nog wel is. Ties Joosten sprak over zijn boek met presentator Patricia Nagelkerke in Lunchroom (artikel gaat verder onder de video).

Journalist Ties Joosten te gast bij Lunchroom op NH Radio - NH Nieuws

Joosten schrijft dat de huidige luchtvaart nooit de klimaatakkoorden kan naleven als zij daarvoor afhankelijk is van technologische innovatie. "Helemaal ondenkbaar is dat de luchtvaart nog zou kunnen groeien." 'Meer activist dan journalist' Oud-gezagvoerder van KLM en oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) Benno Baksteen ergert zich aan die conclusie. In een lijvige column weerspreekt Baksteen meerdere bevindingen van Joosten en vindt hem 'meer een activist dan een journalist'. Joosten vraagt zich in zijn boek af hoe vliegtickets zo goedkoop kunnen blijven, terwijl de luchtvaart een enorme bijdrage levert aan de klimaatcrisis. 'Overtrokken, vindt Baksteen, en schrijft dat de luchtvaart voor slechts 2 procent van de menselijke uitstoot zorgt. 'Thuiskomen' Wie vaker met KLM heeft gevlogen - en met name de wat oudere generaties - zal het gevoel van 'thuiskomen' bij de maatschappij misschien herkennen. Bij het instappen van een KLM-toestel op een verre bestemming, stapt al een beetje Nederland binnen. Dat nostalgische gevoel zal Joosten niet hebben. Op de vraag van NH Radio-presentator Patricia Nagelkerke of hij ooit zelf met KLM heeft gevlogen antwoordt hij: "Ik weet eigenlijk niet of ik met KLM heb gevlogen. Misschien een keer. Maar ik weet het niet zeker." Reactie KLM Wat KLM zelf van het boek van Ties Joosten vindt, is niet bekend. NH Nieuws heeft de maatschappij gevraagd om te reageren, maar een woordvoerder kon niet zeggen of iemand het boek al had gelezen en is er ook niet meer op teruggekomen.