Vrouw in Grootebroek wordt onwel door schoonmaakmiddelen

Een vrouw is maandagmiddag rond 15.45 uur aan de Platanenlaan in Grootebroek onwel geworden door schoonmaakmiddelen. Dat bevestigt de politie. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Zij is in onbekende toestand per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de woning waren, behalve de hond, ook anderen aanwezig. Zij zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar mankeerden niets. De brandweer heeft de woning snel geventileerd en het daarna vrijgegeven. Volgens hen is het aannemelijk dat de vrouw onwel geworden is door een hoge concentratie schoonmaak-middelen.