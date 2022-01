Bewoners verzorgingshuis verrast met pakket vol lekkernijen: "Een fantastisch cadeau"

Bewoners verzorgingstehuis verrast met pakket vol lekkernijen: "Het is een fantastisch cadeau" - NH Nieuws

Tijdens kerst kregen ouderen in Akersloot en Limmen al een pakket vol met lokale producten zoals kaas, sap en zoutjes. Nu waren de ouderen van de ViVa Zorggroep in Castricum aan de beurt. "Ouderen hebben het tijdens de coronacrisis niet al te makkelijk", vertelt wethouder Ron de Haan. "Mensen zitten hier alleen en kunnen nauwelijks mensen ontmoeten. We willen de ouderen laten weten dat ze er niet alleen voor staan."

In totaal zijn er vierhonderd pakketten uitgedeeld. De 88-jarige Sjaan Zonneveld mocht vandaag onder toeziend oog van fotografen en de wethouder het pakket in ontvangst nemen. "Het is een fantastisch cadeau", vertelt ze blij aan NH Nieuws. "Zelf koop je dit niet zo snel, ik ga er lekker van smullen."