'Kabinet wil horeca en cultuur openen tot 22.00 uur, groen licht voor evenementen'

Dat melden Haagse bronnen aan verschillende media. Nu de omikronvariant veel milder lijkt dan eerder werd gevreesd, lijkt de weg vrij om verder te versoepelen. Restaurants, theaters en evenementen krijgen hoogstwaarschijnlijk groen licht.

Bij binnenevenementen is een coronatoegangspas nodig, moeten iedereen een vaste plaats innemen en is het maximum aantal bezoekers 1250. Bij buitenevenementen, net als doorstroomlocaties zoals pretparken, dierentuinen en beurzen, wordt gedacht aan een derde van de capaciteit en toegang met de coronapas. Dit zou dus betekenen dat Ajax een derde van de capaciteit mag binnenlaten bij thuiswedstrijden. De eindtijd van 22.00 uur zou het kabinet nog willen voorleggen aan het burgemeestersberaad.

Het loslaten van de restricties is mogelijk na nieuwe berekeningen van het RIVM. Er blijkt na herijking van de modellen veel meer versoepelruimte. Tot vorige week werd er gerekend met oude aannames over de ligduur en risico op IC-opname, op basis van de deltavariant. Het openen van de nachthoreca lijkt nog niet aan de orde. Het is nog niet duidelijk wanneer de versoepelingen ingaan.