Vattenfall wacht met dimmen rode lichtjes op windmolens tot wetgeving is aangepast

Energieleverancier Vattenfall zegt te wachten met het aanpassen van de bekritiseerde rode verlichting van de windmolens in de Wieringermeer tot de wetgeving is aangepast. Dat laat ze weten in reactie op een proef in een Zeeuws windpark. Hierbij gingen de rode lichtjes alleen aan als er een vliegtuig naderde. Op dit moment branden de lampjes altijd.

Er is van het begin af aan veel weerstand tegen de rode lichtjes bovenop de windmolens. Deze zijn bedoeld om het vliegverkeer in de omgeving te waarschuwen, maar veel mensen vinden het lelijk. Vooral het feit dat het 's avonds nooit meer echt donker is, stoort ze. Gekscherend wordt het gebied daarom ook wel het 'red light district' genoemd.

Motie

Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarbij de regering is gevraagd om binnen twee jaar de lichthinder van windmolens weg te nemen. Terwijl nu de lampjes altijd branden bij de windmolens, moet dat straks alleen gebeuren als er een vliegtuig in de buurt komt.

De overheid is nu nieuwe wetgeving aan het opstellen voor naderingsdetectie en staat in de tussentijd nieuwe proeven toe, zoals die in windpark Krammer in Zeeland. Hoewel een veranderende wetgeving dus in de maak is, wil energieleverancier Vattenfall nu nog niet de lampjes aanpassen. Dat wil ze niet, omdat nog niet duidelijk is wat is toegestaan en aan welke eisen het moet voldoen. "Vattenfall wil zo voorkomen dat het de verlichting tweemaal moet aanpassen en dus ook tweemaal kosten moet maken", meldt woordvoerder Robert Portier.

Voorbereiden

Zodoende kan Vattenfall ook nog niet zeggen wanneer de rode verlichting wordt gedimd. "Wel zullen we ons zoveel mogelijk gaan voorbereiden, zodat we snel kunnen handelen op het moment dat de nationale wetgeving gereed is."

Vattenfall heeft meerdere windparken laten bouwen. Het energiebedrijf geeft aan de komende tijd te onderzoeken 'wat er voor elk park nodig is en hoe we die pragmatisch kunnen invoeren'. "Bij nieuwe windparken zullen we dat voortaan direct in onze planning meenemen."