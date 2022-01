Fakkeltocht door Langedijk met ruim 280 protestvoerders: "Een heel groot succes"

In Langedijk werd zondagavond een fakkeltocht gehouden tegen de coronamaatregelen. Naar schatting waren er ruim 280 protestvoerders van allerlei leeftijden aanwezig. De stoet begon in Noord-Scharwoude en trok door verschillende dorpskernen in Langedijk.

Streekstad Centraal

Voorop reed een trekker met een bord waarop de tekst 'wanneer onrecht recht wordt, wordt verzet een plicht!' te lezen stond. Organisator Nick Hazewinkel kijkt tevreden terug op de fakkeltocht. "We kunnen zeker van een succes spreken", vertelt Hazewinkel aan mediapartner Dijk en Waard Centraal, die de tocht vastlegde op film. "Voor een eerste keer vind ik dit een heel groot succes. De meeste mensen zullen uit Langedijk zelf zijn gekomen, maar ik denk ook wel vanuit de regio." QR-code, vaccinatie en gevolgen voor ondernemers De stoet met fakkels, lichtjes en kleurige decoraties ging vanaf de Speelweide in Noord-Scharwoude naar Broek op Langedijk. Een route van 7,5 kilometer, via de Dorpstraat. Daarna werden op het Havenplein een kwartier lang speeches gehouden. Hazewinkel: "Er werd onder andere over de coronaregels gesproken, zoals de QR-code, vaccinatie en de gevolgen voor de horeca en het MKB (midden- en kleinbedrijven, red.). Gelukkig is het MKB weer open." Tekst gaat verder onder de video:

220124 FAKKELTOCHT - NH Nieuws

Persoonlijk getroffen Vooral spreker Michelle Stolk werd zwaar getroffen door de coronaregels. Zij moest met lede ogen toezien hoe haar café Concordia in Noord-Scharwoude aan de maatregelen ten onder ging. Daarna sprak Laurens Kalverdijk over de gevolgen voor inwoners. Er was ook aandacht voor andere beperkingen van de overheid. Zo sprak boer Fred over beperkende regelgeving voor agrariërs rond bijvoorbeeld CO2-uitstoot.



"Na de route van 7,5 kilometer richting het Havenplein, ging de fakkeltocht weer 7,5 kilometer terug via de Voorburggracht naar de Speelweide", aldus Hazewinkel. Daarna ging iedereen weer naar huis.