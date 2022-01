Santosh K. ontkent betrokkenheid branden Westerkoog, kopstuk Hardliners officieel verdachte

De 37-jarige Santosh K. uit Hoorn – maar geboren Zaankanter – ontkent betrokken te zijn bij de incidenten in Koog aan de Zaan. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de branden en explosies, die Hardliner-kopstuk Lysander de R. mogelijk zou hebben aangestuurd. De veroordeelde ex-Hells Angels is inmiddels ook verdachte in de zaak, die veel buurtbewoners slapeloze nachten bezorgden.

De aanhoudende incidenten, zoals deze autobrand, houden de buurt wakker - NH Nieuws / Thyra de Groot

De advocaat van Santosh K. pleitte voor schorsing van zijn voorlopige hechtenis tijdens de tussentijdse zitting van vandaag: hij is één van de inmiddels zeven verdachten in het onderzoek naar de incidenten in de wijk Westerkoog. Oprichter van motorbende Hardliners Lysander de R. zou alle incidenten mogelijk hebben aangestuurd. Hij zou in ieder geval een paar bendeleden vanuit de gevangenis opdracht hebben gegeven om een bewoner van de geteisterde woning onder druk te zetten een valse verklaring af te leggen. 'Grote maatschappelijke impact' Het OM ging vandaag met de advocaat mee: hij zou een zorgwekkende gezinssituatie hebben. Wel benadrukte de officier dat de incidenten in Koog aan de Zaan grote maatschappelijke impact hebben. Santosh K. wordt door het Openbaar Ministerie van drie dingen verdacht. Zo zou hij de bewoner van de hoekwoning dus hebben bedreigd met brandstichtingen en ontploffingen, en lid zijn van een criminele organisatie.

Incidenten Kuipersveld In juli werd een vuurwerkbom aan de achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. Eerder al zijn er meerdere meldingen geweest van explosies en in februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje. De aanslagen zouden zijn gericht op een bewoner van een hoekhuis in de wijk Westerkoog: die zou op deze manier onder druk zijn gezet om een valse verklaring af te leggen in een ander (onbekend) onderzoek. Op 9 juli plaatste de gemeente verschillende camera's in de straten rondom de woning, vanwege 'meerdere incidenten'. De camera's zouden twee maanden blijven hangen, omdat er volgens de burgemeester geen aanleiding was om te denken dat er wéér iets zou gebeuren.

Advocaat Kim van Hoogmoed laat in de rechtbank weten dat haar cliënt betrokkenheid ontkent. Daarnaast 'is Santosh K. geen lid van een bende'. De advocaat benadrukt dat het gezin van Santosh K. hem nodig heeft en pleit dan ook voor opheffing van de voorlopige hechtenis. Morgen wordt duidelijk of Santosh K. het proces in vrijheid mag afwachten.