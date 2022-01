Amsterdam Light Festival uit financiële zorgen door vele donaties

Vanwege de coronamaatregelen werden de festivalactiviteiten na 18 december geschrapt. Maar de lichtkunstwerken mochten van 17.00 tot 22.00 uur wel aan voor mensen die er te voet wilden komen kijken. In de lockdown was het festival zo'n beetje het enige vermaak in de stad en het trok daarom ook vele wandelaars. Hen werd gevraagd wat geld over te maken.

Met dat geld en de donaties van fondsen, partners van het fesitval en een bijdrage uit het noodfonds cultuur van de gemeente kan de stichting deze editie toch zonder schulden afsluiten. Er was een tekort van 750.000 euro.

Directeur Frédérique ter Brugge van het Amsterdam Light Festival kijkt toch terug op een geslaagde editie: "Ondanks het gedwongen afblazen van alle festivalactiviteiten hebben de kunstwerken de bewoners van de stad gedurende 53 dagen kunnen verlichten", zegt ze.