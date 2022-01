Alan Turingschool op Wittenburg krijgt eretitel 'excellent'

De Alan Turingschool op Wittenburg krijgt het predicaat 'excellente school'. De buurtschool, die op 1 augustus 2016 van start is gegaan in het oude gebouw van basisschool De Pool, krijgt de eretitel vanwege hun goede onderwijskwaliteit na een toetsing van het onderwijsniveau.

Het predicaat excellente school is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgereikt aan scholen die kwalitatief goed onderwijs bieden en zich weten te onderscheiden van andere scholen. De 55 onderwijsinstellingen die vandaag deze eretitel hebben gekregen mogen het drie schooljaren dragen.

De laatste keer dat het predicaat werd uitgereikt was twee jaar geleden. Vanwege de coronacrisis en daarbij behorende lockdowns werd de schoolbeoordeling meerdere malen uitgesteld. In januari 2020 kregen drie scholen in de stad de eretitel excellent: de Gerhardschool in de Indische Buurt, de Professor Burgerschool in Overtoomse Veld en de Laterna Magica op IJburg.