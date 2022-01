Hilversummers willen met duizend stoepkrijttekeningen gooi doen naar wereldrecord

Dat hij er zo enthousiast over is, komt doordat dit initiatief goed past bij de filosofie van 'zijn' platform Hilversummers.nl: met elkaar Hilversum mooier maken.

Het originele idee is van de Hilversumse streetartist Eric van der Vegt, waar Van de Wetering in de afgelopen jaren al veel straatkunstprojecten mee heeft gerealiseerd.

Maar er volgt dus een tweede kans: Raoul heeft nu zondag 8 mei als datum voor de wereldrecordpoging in beeld. Er moet voor die tijd nog wel veel geregeld worden. En dat heeft wel een beetje haast, want een aanvraag bij het Guinness Book of World Records duurt drie maanden. Daarnaast is er nog veel onduidelijk, zoals wanneer iets geldt als een tekening bijvoorbeeld. "Het is echt veel werk, maar het is wel heel vet", zegt Raoul.

Het plan komt van Raoul van de Wetering. Een jaar geleden deed hij al een aanvraag. De gedachte was toen dat deze recordpoging zou plaatshebben op de dag van de lancering van onafhakelijk platform Hilversummers.nl, maar de aanvraag werd verworpen omdat het te kort dag was.

"Het gaat ons om de verbondenheid. Echt iets met elkaar doen. We gaan het wereldrecord verbeteren, gewoon omdat het kan. Het zou echt geniaal zijn als het lukt", aldus Van de Wetering over het initiatief dat hij in de steigers probeert te zetten.

Het huidige wereldrecord staat op 944 stoepkrijttekeningen. Van de Wetering mikt nu op duizend, die op één dag gemaakt moeten worden. De plaats van handeling is dan het Marktplein in het centrum van Hilversum. "We hopen op veel kids, maar gezien de omvang hopen we ook op de hulp van heel veel mensen."

Twee wereldrecords

Mocht de stoepkrijttekeningpoging slagen dan is het de derde keer dat er een wereldrecord wordt gevestigd in Hilversum.

Arbeidsvitaminen was in februari 2006 het langstlopende radioprogramma ooit. In mei 2011 voerde Stichting Ricciotti Ensemble dertien symfonische concerten binnen 24 uur uit, waaronder in Hilversum.