Omgekomen fietser was bejaarde Bussumer, automobilist weer op vrije voeten

De fietser die gisteren om het leven kwam op een fietsoversteekplaats op de Crailoseweg op de grens van Huizen en Blaricum, was een bejaarde Bussumse man (89). Dat bevestigt de politie. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is geweest van een noodlottig ongeval.

Het ongeluk gebeurde toen de man op zijn fiets de weg over stak. Een tegemoetkomende automobilist - een man van 22 jaar - kon het slachtoffer niet meer ontwijken.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval, maar laat wel weten dat de automobilist op een voorrangsweg reed en de kans dus aannemelijk is dat er sprake was van een noodlottig ongeval.

Geen drank en drugs

De automobilist is gisteren na het ongeluk aangehouden voor verhoor, een standaardprocedure. De politie laat weten dat na een blaastest is gebleken dat de man geen drank of drugs had gebruikt.