Camper gaat in vlammen op: "Ik was bang dat de gasflessen zouden ontploffen"

Een camper aan de Oorkondelaan in Haarlem-Oost is afgelopen nacht volledig uitgebrand . Naast de camper raakte ook een auto die ernaast geparkeerd stond zwaar beschadigd. Volgens de zus van de eigenaar van het voertuig had het nog veel erger kunnen aflopen als de gasflessen waren ontploft.

"Dan waren de gevolgen niet te overzien", vertelt Thea de Jong die om de hoek bij haar broer woont. Rond half vier schrok ze wakker van een knal. "Het leek wel een bom, en toen zagen we dat de camper in brand stond. Op mijn blote voeten ben ik snel iedereen uit hun huis gaan halen. In de camper staan twee gasflessen, en ik was bang dat die zouden ontploffen. Dan hadden we hier misschien wel niet meer gestaan."

'Impact is groot'

De band in de camper was overgeslagen naar de schutting, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich verder kon verspreiden naar de woonwagens. "De impact in de straat is groot", zegt De Jong. "We zijn ons rot geschrokken. In het huis ernaast liggen drie kleine kinderen te slapen. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als we niet wakker waren geworden."

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De forensische recherche heeft vanmorgen sporenonderzoek gedaan op de plek waar de uitgebrande camper staat.