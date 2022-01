We Promise dient klacht in na opbreken vreedzaam protest tegen standbeeld J.P. Coen

"Al snel kwamen twee boa’s een kijkje nemen", vertelt oprichter Marisella de Cuba van actiegroep We Promise, die strijdt tegen racisme en discriminatie in West-Friesland.

De boa's spraken de beide oprichters aan en wezen erop dat mensen bij hen geklaagd hadden over de demonstratie, iets dat de oprichter niet begrijpt. "We demonstreren op een vreedzame manier, waarbij niemand lastig gevallen wordt." Toch werden ze 'dringend verzocht' om het plein te verlaten, anders zou er ingegrepen worden.



Gemeentewoordvoerder Marieke van Leeuwen bevestigt dat er een klacht is ingediend. Ook GroenLinks zou vragen hebben gesteld aan het college over het openbreken van het protest door boa's. "Het protest was bij ons niet gemeld, terwijl er een meldingsplicht is als je wilt demonstreren. Dat staat los van de vraag of er ingegrepen mag worden als er toch een demonstratie gehouden wordt."



Van Leeuwen geeft aan dat de gemeente nog met een reactie komt of hier juist ingegrepen is.

Zo vaak mogelijk

We Promise wil dat het beeld van de Roode Steen verdwijnt, omdat 'het een symbolische verering van kolonialisme en massamoord is'. De twee oprichters liepen met een spandoek ’Massamoord verdient geen standbeeld. #wegmetjpcoen’ over het Grote Noord, richting het plein, terwijl ze op Facebook een liveblog uitzonden.

Hiermee roept de actiegroep zowel burgers als organisaties op om met de slogan #wegmetjpcoen zo vaak mogelijk dit jaar actie te voeren.