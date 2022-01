Twee gewonden na brand in woonboot Amsterdam-Centrum, katten en hond overleden

Bij een brand in een woonboot aan de Oostenburgergracht in Amsterdam-Centrum zijn afgelopen nacht twee gewonden gevallen. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Drie katten en een hond zijn overleden aan de gevolgen van de brand.

De eerste melding van het vuur in de woning werd iets na 2.30 uur gedaan. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Meerdere blusvoertuigen kwamen op de melding af. Volgens de brandweer is het vuur niet overgeslagen naar andere woningen op het water.

De woonboot is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is vooralsnog onbekend.