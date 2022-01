Sportief protest in café Beverwijk: “Ik verwacht dat de horeca weer open gaat”

Café Toos in Beverwijk was vandaag tussen vier en zes even geopend voor sportlessen. Hiermee werd geprotesteerd tegen de huidige verplichte sluiting van de horeca. Zelf denken ze dat tijdens de volgende persconferentie wordt verteld dat de horeca weer open mag, maar dan tot maar 20:00 uur. “Na acht uur begint het eigenlijk pas”, zegt de ontevreden eigenaar Tess van den Brink van het café.

De laatste tijd zijn er veel coronaprotesten en volgens Tess heeft dit nut: “Ik denk dat als we allemaal van ons laten horen het uiteindelijk zin heeft.”Daarom konden er vandaag in het café sportlessen worden gevolgd.

Verkleed sporten

Het eerste uur kregen ze een fitnessles onder begeleiding van een instructeur met een band. Het tweede uur kregen ze een aerobicles. Tijdens de sportlessen moesten de bezoekers verkleed zijn. “Het is bar en boos al twee jaar lang”, zegt eigenaar Servee de Jong van verkleedwinkel Greet. Hij vertelt verder: “Wij mogen open, maar hebben alle versoepelingen nodig zodat mensen weer met een groep bij elkaar mogen komen en lekker verkleed gaan.”

Tess is café Toos begonnen tijdens corona en vangt hierdoor geen subsidie. “Hiervoor werkte ik in de evenementen en tijdens de lockdown kreeg ik de kans dit te beginnen”, vertelt ze. "Ik had natuurlijk niet verwacht dat corona zolang zou duren." De versoepelingen zijn voor Tess echt nodig. “Tijdens alle vorige maatregelen hebben wij geprobeerd iets te doen, maar het is nu wel nodig om een keer helemaal open te gaan.”