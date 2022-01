Opnieuw schaatssucces op NK: Tijmen Snel pakt eerste nationale sprinttitel

In navolging tot het succes van Merel Conijn heeft Tijmen Snel de Nederlandse allroundtitel schaatsen bij de mannen gewonnen. De 24-jarige Amsterdammer schrijft daarmee de eerste nationale titel achter zijn naam. Janno Botman greep het zilver.

Zaterdag werd Snel derde op de 500 meter, die werd gewonnen door Dai Dai N'tab. Dankzij zijn zege op de 1.000 meter greep hij de leiding in het klassement. Mede door het uitvallen van zijn concurrenten N'tab, die hard viel tijdens de 1.000 meter, en Kjeld Nuis (bovenbeenblessure), had Snel de beste papieren in handen.

Vandaag versterkte hij zijn leidende positie door op de tweede 500 meter als eerste over de finish te komen. Snel slaagde erin om als enige schaatser onder de 35 seconden te duiken met een tijd van 34,88 seconden. Op de afsluitende 1.000 meter had hij een voorsprong van 1,46 seconden op Botman. Snel eindigde in de slotrit als derde en behield daarmee zijn leidende positie.

Voor Dai Dai N'tab eindigde het NK sprint al op zaterdag. Hij ging hard onderuit op de 1.000 meter.