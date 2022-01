Cultuur- en horecasector in protest: ''We zijn de basis om een mooi leven te hebben''

Onder het motto 'De Grootste Essentiële Winkel' waren vandaag meerdere horeca- en cultuurondernemers in de Gashouder in het Westerpark in Amsterdam uit protest aan het werk. Bezoekers konden er eten, drinken en hun beste trucjes op de rolschaatsen laten zien. De ondernemers hopen dat hun sector eindelijk weer open mag.

''We willen weer het oude normaal terug, we willen weer gezelligheid en de mensen om ons heen. En weer geld verdienen, ook belangrijk'', zegt een van de horecaondernemers die vandaag gratis gebakjes uitdeelt. Een bezoeker beaamt dat: ''Ik wil weer een leuk gevoel hebben wat we al twee jaar niet meer hebben gehad, los van af en toe een maandje."

Over het positieve advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat de horeca- en de cultuursector onder voorwaarden tot 20.00 uur open kan, waren de meeste de ondernemers kritisch: ''Ik denk dat als je tot 20.00 uur openblijft, het geen nut heeft. Of je gooit alles open of niet. Het is een laf advies."

Clubeigenaar Vincent Reinders ziet het ook na dit advies somber in: ''Als club moet je wel meer uren hebben zodat het zin heeft, wij hopen dat 22.00 of 00.00 uur als startpunt mag." Kari Anne-Bakker is wel redelijk gelukkig met de gedeeltelijke heropening: ''Ik mis alleen wel echt het meerjarenplan over hoe wij als sector weer aan de slag mogen''.

Aanstaande dinsdag is de volgende persconferentie van het kabinet, waarin naar verwachting versoepelingen van de coronamaatregelen worden aangekondigd. Dan wordt duidelijk of er uitzondereingen voor bijvoorbeeld de cultuursector komen.