Eenmalig meetrainende Eriksen 'welkom' bij Jong Ajax, coach Heitinga zwijgt over Ihattaren

Eriksen zit momenteel zonder werkgever nadat zijn contract bij Internazionale werd ontbonden. De middenvelder kreeg tijdens het EK een hartaanval tijdens de wedstrijd en mocht in Italië niet met een defibrilator spelen.

De afgelopen dagen was Eriksen in Amsterdam en verzocht hij zijn oude club om mee te trainen. Momenteel is hij op zoek naar een nieuwe club, maar of hij aan zal sluiten bij Ajax, is nog onbekend. "Op dit moment was het eenmalig", zegt Heitinga.

Ihattaren

Wie ook aan Ajax wordt gelinkt is Mo Ihattaren. De middenvelder zit bij Juventus in een spagaat en de Amsterdammers willen hem voor de rest van het seizoen huren van de Italianen. De 19-jarige middenvelder zou gezien zijn leeftijd ook bij de beloftenploeg aan kunnen sluiten. "Ik weet nog van niks", aldus Heitinga.