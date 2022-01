Geen stunt voor zaalvoetballers in Ziggo Dome; hoop op kwartfinales levend

Het is de Nederlandse zaalvoetballers vanavond niet gelukt om te stunten op het EK zaalvoetbal. In de Amsterdamse Ziggo Dome was regerend wereldkampioen Portugal met 4-1 te sterk. Ondanks de nederlaag kan Oranje zich nog plaatsen voor de kwartfinales.

Oranje-international Lahcen Bouyouzan (#11) na zijn doelpunt tegen Portugal - Pro Shots / Remko Kool

Binnen zes minuten kwamen de Portugezen op voorsprong door een eigen doelpunt van Oualid Saadouni. Een hard schot ging er via het been van de aanvoerder in. Pany Varela verdubbelde vlak voor rust met een fraaie goal de achterstand van de Nederlandse ploeg. Een sporadische fout van Oranje-doelman Manuel Kuijk in de tweede helft zorgde voor de 3-0 en de beslissing in de wedstrijd. Tekst gaat verder onder de Tweet.

Oranje doet wat terug! El Ghannouti met de bal op de lat, Bouyouzan knalt raak uit de rebound. #porned #futsaleuro pic.twitter.com/gqqc4zzxcd — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 23, 2022

Hovocubo-speler Lahcen Bouyouzan redde zeven minuten voor tijd de eer in de rebound, nadat recordinternational Jamal El Ghannouti van ASV Lebo van grote afstand de lat had geraakt. Gezien het spelbeeld was het een verdiende treffer voor de ploeg van bondscoach Max Tjaden. Het slotakkoord was voor Portugal. Afonso Jesus bepaalde de eindstand op 4-1. Groepsgenoot Oekraïne, waar Oranje woensdag van won, versloeg Servië (6-1). Nederland plaatst zich voor de knock-outfase van dit EK als het vrijdag Servië verslaat en Portugal wint van Oekraïne.