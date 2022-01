Versoepeling lonkt voor horeca: deze Noord-Hollandse ondernemers staan te trappelen

Door de leidingen van de Weesper brouwerij stroomt ondertussen alweer veel meer bier dan de laatste maanden. "De horeca gaan weer open, dus we moeten opschalen in de brouwerij", vertelt Jitze Vellenga van de brouwerij. Hij is er ontzettend blij mee, want het was wel nodig. "Nog langer dicht zijn was wel echt zwaar geweest."

Ook voor restauranteigenaar Michael Kras van onder meer het Haarlemse restaurant Roast Chicken Bar kan voorzichtig al de vlag uit. "Het zijn nog geruchten, maar ik heb goeie hoop", blijft hij nog een beetje voorzichtig. Door alle lockdowns zijn zijn zaken lang dicht geweest, dus wil hij de opening goed vieren. "We zijn aan het voorbereiden alsof we voor het eerst opengaan. Het moet echt weer een feestje worden."