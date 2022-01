Alkmaarse rederij koopt zeilschip voor duurzaam transport: "We moeten ergens beginnen"

De Alkmaarse rederij EcoClipper heeft haar eerste zeilschip gekocht om op een duurzame wijze goederen de wereld over te transporteren. Het zeilschip De Tukker is het begin van wat een hele vloot moet worden, vertelt EcoClipper-oprichter Jorne Langelaan aan NH Nieuws.

De Tukker zal kan ongeveer 50 to 70 ton aan vracht vervoeren, vertelt Langelaan. "Dit is vergelijkbaar met de inhoud van twee vrachtwagens." Naast het vervoeren van transportgoederen, is het de bedoeling dat het schip ruimte biedt aan een twaalftal passagiers.

Het schip uit 1912 ligt nu nog in Den Helder, maar moet - na een grondige verbouwing - in de eerste helft van dit jaar beginnen met een duurzame zeilende lijndienst over de Noordzee.

Daardoor zag hij ook de schadelijke kant van schepen: "De uitstoot van scheepvaart is vergelijkbaar met die van een groot industrieel land als Duitsland", vertelt de oprichter en CEO van EcoClipper. "Varen gebeurt nog steeds op zware olie, ongeveer de meest vervuilende olie die je kunt verbranden. Dit draagt enorm bij aan CO2-uitstoot en fijnstof in de lucht."

Het idee voor een duurzame vorm van watertransport zat al 'jaren' in Langelaans hoofd, vertelt hij. "Ik kom uit een familie van zeevaarders. Mijn oom was kapitein eigenaar van schepen. Ik voer in vakanties mee en werd getroffen door de liefde van het varen."

Toch ligt de oplossing van het probleem volgens de Alkmaarder niet alleen in het verduurzamen van vervoersmiddelen. "We zouden de economie moeten inrichten op een lokalere markt", aldus Langelaan. "Veel spullen die we nu van ver halen, komen enkel daarvandaan omdat de lonen en milieuregels in die landen een stuk minder geld kosten. Terwijl we gewoon een stuk minder moeten vervoeren om klimaatverandering binnen de perken te houden."

Waar Langelaan met zijn bedrijf nu bezig is met de eerste route, is hij in zijn hoofd al een stuk verder. "We hebben nu een aantal wereldwijde routes geanalyseerd. Trans-Atlantisch, Trans-Pacifisch, een oostelijke route en eentje vanuit Azië naar Europa. Op iedere route willen we zeilschepen inzetten. Maar nu eerst de verbouwing van De Tukker, we moeten ergens beginnen", besluit hij lachend.

Bijna twee jaar geleden sprak NH Nieuws al met Jorne Langelaan, toen hij geld inzamelde voor het eerste schip.