Fietser overleden na aanrijding op oversteekplaats op grens Huizen en Blaricum

Een fietser is vanmiddag overleden na een aanrijding met een auto op de Crailoseweg op de grens van Blaricum en Huizen. Dat bevestigt de politie. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 14.05 uur bij de fietsoversteekplaats ter hoogte van Restaurant de Goeie Gooijer langs de provinciale weg.

Na het ongeluk werden ambulances opgeroepen en landde een traumahelikopter, maar hulp aan het slachtoffer mocht niet meer baten.

Bestuurder aangehouden, weg dicht

De politie heeft de bestuurder van de auto aangehouden. Of hij of zij ook ergens van verdacht wordt, kan de politie niet zeggen. "Het is gebruikelijk dat een bestuurder wordt aangehouden na ongeluk met dodelijke afloop. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren", laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Vanwege het politie onderzoek is de Crailoseweg in beide richtingen afgesloten.