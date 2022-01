Opnieuw explosie bij woning in Amsterdam-Noord

Bij een woning in Amsterdam-Noord heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. Hierbij sneuvelde een ruit. Ook is de voordeur beschadigd. De politie vermoedt dat het om zwaar vuurwerk gaat. Bij de ontploffing vielen geen gewonden.

De explosie gebeurde gisteravond rond 20.30 uur bij een woning aan de Sleutelbloemstraat in de Van der Pekbuurt. Op het moment dat het gebeurde, was er iemand aanwezig in de woning. Die kwam met de schrik vrij.

Noord is de afgelopen maanden meerdere keren opgeschrikt door explosies bij woningen. In de nacht van 13 op 14 januari werd een vuurwerkbom door de ruit van een woning aan de Dovenetelstraat in de Van der Pekbuurt gegooid. Ook toen raakte de bewoner, die in de woning aanwezig was, niet gewond.

In diezelfde week, in de nacht van 11 op 12 januari, vond er een explosie plaats bij een woning aan het IJplein. "Je zal er maar zitten met je gezinnetje. Het is gewoon droevig", zei een buurtbewoner hierover. "Dit zijn geen geintjes meer."

Eind december werd in de Van der Pekbuurt meermaals een vuurwerkbom naar binnen gegooid bij de woning van een cameraman van AT5. De cameraman bleef ongedeerd, maar was wel flink geschrokken. De politie liet destijds weten er rekening mee te houden dat het om een gerichte actie ging.