Lege auto gevonden in sloot; bestuurder nog spoorloos

Een lege auto is vanochtend in de sloot aan de Venneweg in Hoorn gevonden. Toen de politie en ambulance eenmaal op de plek aankwamen, bleek de bestuurder spoorloos. Even later kwam de eigenaar van de auto uit de bosjes tevoorschijn.

Het is nog onduidelijk hoe de auto in de sloot terecht kwam - Inter Visual Studio

De man liet weten dat het zijn auto was. Hij zou een telefoontje hebben gehad dat zijn auto in het water lag, maar de politie geloofde zijn verhaal niet. Er is uiteindelijk niemand aangehouden, omdat de politie niet met zekerheid kon vaststellen of de man ook daadwerkelijk de bestuurder was.