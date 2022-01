Uren dansen en rennen voor politie: verslaggever feest mee op illegaal feest Hoofddorp

Gesloten kroegen en nachtclubs zorgen er voor dat er nog steeds op veel plekken - zonder dat het mag - flink wordt gefeest. Dat gebeurt op geheime plekken en binnendringen bij zulke feesten is niet makkelijk. Een verslaggever van NH Nieuws lukte het vannacht om mee te feesten en ontdekte een aparte wereld: van feesten in de natuur tot wegduiken voor de politie.

Het is half twaalf 's avonds en op de parkeerplaats naast honkbalclub de Pioniers in Hoofddorp verzamelen honderden mensen zich voor een illegaal feest georganiseerd door Locatie12, een platform dat met regelmaat zulke illegale feesten houdt. Taxibusjes rijden af en aan en een stoet van mensen loopt richting een stuk bos, waar het feest op het punt staat om los te barsten. Maar voor hoelang?

Midden in een uitlaatgebied voor honden, dat door de menigte is veranderd in een modderpoel, staan tientallen jongeren te dansen. De locatie is omringd en afgezet met zwart plastic folie om niet op te vallen voor de auto's op de N205. Letterlijk dertig meter verderop.

Door de modder probeer je je een weg te banen naar de voorkant, daar waar de dj staat te draaien in een plastic partytent. Er hangen lichtsnoeren en om de haverklap hoor je het geluid van een gastank, waarmee ballonnen worden gevuld met lachgas.

Tassen vol drank

Terwijl je een slokje van je zelf meegenomen bier neemt, wordt je meerdere keren aangesproken met de vraag: "Verkoop je pillen?" of "Heb je wat water?"

Het zijn voornamelijk jongeren rond de twintig jaar oud die met zonnebrillen en tassen vol drank staan te dansen op de muziek. Er lijkt geen einde aan het feest te komen, maar toch wordt er veel gesproken over de politie. "Dit kan toch niet lang duren?", vragen mensen zich af.