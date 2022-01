Loting KNVB-beker: Ajax treft Vitesse, AZ op bezoek bij RKC

In de kwartfinale van de KNVB-beker speelt Ajax tegen Vitesse, een herhaling van de bekerfinale van afgelopen seizoen. De Amsterdammers wonnen destijds met 2-1. AZ gaat op bezoek bij RKC in Waalwijk.

In de halve finale heeft de winnaar van RKC - AZ het thuisvoordeel. De Waalwijkers staan op de veertiende plek in de eredivisie en versloegen ADO Den Haag na verlenging. AZ won in de achtste finales van FC Twente met 2-1 door een late goal van Vangelis Pavlidis.

Ajax treft in de kwartfinale de finalist van afgelopen seizoen: Vitesse. De Arnhemmers plaatsten zich voor de kwartfinale door een 2-0 zege op de amateurs van DVS. De Amsterdammers behaalden bijna de dubbele cijfers tegen de amateurs van Excelsior Maassluis.

De kwartfinales in de KNVB-beker worden gespeeld op 8,9 en 10 februari.

Alle wedstrijden op een rij:

PSV - NAC Breda

RKC - AZ

Ajax - Vitesse

NEC - Go Ahead Eagles