Puntenverlies zwak AZ tegen verdedigend SC Cambuur

Het niveau van AZ tegen Cambuur was zwaar ondermaats. Daardoor kwam vanavond een einde aan de reeks van zes overwinningen in de eredivisie op een rij van de Alkmaarders. Het duel eindigde zoals het begon: 0-0.

De zware wedstrijd van woensdag tegen FC Twente leek nog in de benen te zitten van AZ, want het duurde vrij lang voor de eerste kans kwam. Aanvaller Vangelis Pavladis dwong Sonny Stevens op slag voor rust tot een redding met een hard schot in de korte hoek. Verder waren er weinig noemenswaardige momenten in de eerste helft. De Friezen verdedigden sterk en AZ had moeite om daar doorheen te komen.