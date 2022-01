Groen Geel kan zege niet over de streep trekken en lijdt duur puntenverlies

De korfballers van Groen Geel hebben met 29-22 verloren van DVO. De ploeg van Daniel Harmzen stond een groot gedeelte van de wedstrijd voor, maar gaf het in het laatste kwartier uit handen.

In de eerste helft was de wedstrijd gelijkopgaand tot 6-6, waarna de bezoekers uit liepen naar 7-12. DVO kwam hierna terug en beide ploegen gingen rusten met 11-14 in het voordeel van de ploeg uit Wormer.

Na de rust liep Groen Geel uit naar 13-17 en bleef het spannend tot aan 20-20. In het laatste kwartier liep DVO uit van 23-20 naar 27-22. Uiteindelijk werden er nog twee punten gescoord in de laatste fase.

Extra druk

Door de nederlaag staat er extra druk op de wedstrijd tegen DOS'46. De concurrent in de strijd om de kampioenspoule won met 17-12 van Oost-Arnhem. Daardoor heeft DOS'46 twee punten meer dan Groen Geel en zakken de Noord-Hollanders naar de vierde plaats.

Komend weekend staat het duel met DOS op het programma voor de ploeg uit Wormer. De bovenste drie clubs gaan naar de kampioensgroep; de onderste drie spelen straks in de degradatiepoule voor lijfsbehoud in de Korfbal League.