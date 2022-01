Basketbal: koploper Den Helder te sterk voor Lions

De basketbalsters van Den Helder hebben in een Noord-Hollandse confrontatie gewonnen van Lions. De ploeg van Mario Bennes versloeg de Landsmeerders met 70-81. Topscorer aan de kant van Den Helder was Kiki Fleuren met 17 punten.

Landslake Lions pakte in het eerste kwart een kleine voorsprong: 17-16. Dat kwam door een tweepunter van Tanya Bröring in de laatste tien seconden. In het tweede kwart liep Den Helder uit met een ruime marge: 30-40. Speelster Kiki Fleuren had een belangrijke rol met twee essentiële driepunters in de laatste minuut.

In het derde kwart slinkte de marge van Den Helder naar 49-57. Er was een akelig moment voor Bröring die eraf moest, met op het oog een zware knieblessure. In de slotfase werd het nog spannend en knokte Lions zich terug naar 59-63, maar Den Helder trok uiteindelijk toch aan het langste eind: 70-81.