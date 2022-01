Man aangehouden na mogelijke schietpartij in Beverwijk

Aan de Kloosterstraat in Beverwijk heeft rond 18.45 uur mogelijk een schietpartij plaatsgevonden. De politie kreeg melding van iemand die schoten had gehoord en iemand zag wegrennen. De politie heeft geen gewonden aangetroffen.

Om 18.59 uur werd er door burgernet een melding verspreid, om de man die weggerend was op te sporen. De politie heeft de man gevonden en hij is aangehouden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is en dat er volop onderzoek wordt gedaan. Het is nog niet bekend wat er aan de gehoorde schoten vooraf ging. "We moeten nog duidelijk krijgen wat er precies is gebeurd."